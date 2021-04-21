Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о планах команды на серию с «Барселоной» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 21 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги против «Барселоны».

«Это великолепный момент, когда ты можешь играть в плей-офф. Самое время насладиться этим моментом, поехать в Барселону, понять ситуацию, своего соперника и провести хорошую игру. После этого мы и посмотрим, как обстоят дела. Во-первых, мы должны сделать тоже самое, что мы и делали в регулярном сезоне: играть серьезно в защите и нападении, следовать нашему плану, быть конкурентноспособными и попытаться найти свои возможности в последней части игры», — заявил испанский специалист.

20 апреля официальный сайт питерцев объявил о продлении контракта с испанским специалистом на три года.

Матч «Барселона» — «Зенит» состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 22.00 (мск).