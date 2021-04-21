Форвард «Зенита» Уилл Томас 21 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги против «Барселоны».

«Это волнительный момент для команды и для клуба. Мы летим туда, чтобы попытаться выиграть. Первый матч будет очень сложным, но мы способны принять вызов. Мы должны показывать свою игру, выполнять план на матч, просто выходить и играть, получать удовольствие. Это плей-офф Евролиги, мы работали очень усердно, чтобы попасть сюда, мы должны наслаждаться моментом», — заявил Томас.

Матч «Барселона» — «Зенит» состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 22.00 (мск).