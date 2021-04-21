Форвард «Зенита» Томас — о серии с «Барселоной»: «Это волнительный момент для команды»
07:28
Форвард «Зенита» Уилл Томас 21 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги против «Барселоны».
«Это волнительный момент для команды и для клуба. Мы летим туда, чтобы попытаться выиграть. Первый матч будет очень сложным, но мы способны принять вызов. Мы должны показывать свою игру, выполнять план на матч, просто выходить и играть, получать удовольствие. Это плей-офф Евролиги, мы работали очень усердно, чтобы попасть сюда, мы должны наслаждаться моментом», — заявил Томас.
Матч «Барселона» — «Зенит» состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/04/20/pley-off-evroligi-barselona-zenit-prevyu/
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