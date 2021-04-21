Форвард ЦСКА Никита Курбанов 21 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от старта плей-офф Евролиги против «Фенербахче».

«Наша следующая цель — «Финал четырех». Да, в регулярном сезоне ты настраиваешься на каждую следующую игру, как на финал, надо выиграть, это важно. Но сейчас понимаешь, что на кону та самая путевка. Прав на ошибку все меньше, каждая встреча все ценнее. Настрой другой, нужно сфокусироваться на своих вещах. Мы обыграли «Фенербахче» на выезде, уступили дома. Сложно сделать выводы. Это хорошая, сбалансированная команда, в любом составе они будут настроены на победу», — заявил капитан армейского клуба.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.