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Сегодня, 13:03

Стефан Йович получил растяжение мышцы и пропустит матч Евролиги против «Црвены Звезды»

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Панатинаикоса» Стефан Йович получил растяжение мышцы, сообщает Eurohoops.

По информации источника, игрок пропустит предстоящий матч Евролиги против своей бывшей команды «Црвены Звезды».

Йович получил травму во время финала Кубка Греции против «Олимпиакоса» (73:81) в воскресенье, 20 февраля. Сербский защитник почувствовал дискомфорт после игры, и медицинское обследование выявило у него растяжение приводящей мышцы.

Матч Евролиги «Панатинаикос» — «Црвена Звезда» должен пройти 25 февраля, начало — в 22.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Евролиги Йович сыграл за команду 4 матча, в среднем набирая за игру 3,5 очка.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1311985/stefan-jovic-suffers-muscle-sprain/
БК Панатинаикос
БК Црвена Звезда
Евролига
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