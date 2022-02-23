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Сегодня, 14:55

Главный тренер «Басконии» Спахия сдал положительный тест на коронавирус

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер испанской «Басконии» Невен Спахия во вторник, 22 февраля, сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Basket News, хорватский специалист сдаст второй тест в среду, 23 февраля, чтобы подтвердить диагноз.

Это второй раз, когда тренер заражается коронавирусом, первый был в декабре 2021 года.

Вместо Спахии руководить командой будет помощник тренера Давид Гил. Также он будет на пресс-конференцию перед матчем Евролиги, в котором «Баскония» встретится с казанским УНИКСом.

Игра запланирована на 24 февраля, начало — в 22:30 по московскому времени.

Источник: https://basketnews.com/news-166608-neven-spahija-tests-positive-for-covid-19.html
Коронавирус
БК Баскония
БК УНИКС
Невен Спахия
Евролига
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