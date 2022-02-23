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Сегодня, 10:49

«Лучше поздно, чем никогда». Итудис — о подписании контракта с Пангосом

Главный тренер ЦСКА заявил, что Пангос добавит команде мыслей, знаний и опыта в созидании
Роман Шишов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с канадским разыгрывающим Кевином Пангосом.

«Мы все приветствуем Кевина Пангоса. Он здесь, в конце концов; говорю так, потому что он знает, что мы хотели его перехода намного раньше, — приводит слова Итудиса официальной сайт ЦСКА. — Но лучше поздно, чем никогда. Кевин обязательно добавит нашей игре мыслей, знаний и опыта в созидании. Он в хорошей форме. Мы с нетерпением ждём, чтобы помочь ему адаптироваться. Товарищи по команде и тренеры сделают всё возможное, чтобы Кевин как можно скорее встроился в нашу систему. Спасибо президенту Андрею Ватутину, руководству и спонсорам за то, что этот переход стал возможен».

В среду, 23 февраля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Кевином Пангосом. 29-летний канадец заключил соглашение с красно-синими до 2024 года.

Источник: https://cskabasket.com/
БК ЦСКА
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