Спортивный директор «Зенита»: «Игроки понимают, что способны обыграть «Барселону»

Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос рассказал о предстоящих матчах с «Барселоной» в плей-офф Евролиги.

«Поверьте, наши игроки хорошо понимают, что способны обыграть «Барселону». В этом году мы обыграли все топ-клубы, кроме «Реала» и «Фенербахче». На каждой позиции у «Барселоны» играют великолепные игроки, но Ник Калатес для меня особенный. Я бы назвал его частью своей семьи», — цитирует Пападопулоса «Известия».

Сегодня, 21 апреля, «Зенит» сыграет в гостях с «Барселоной» в 1/4 финала Евролиги. Начало — в 22.00 (мск).