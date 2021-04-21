Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Спортивный директор «Зенита»: «Игроки понимают, что способны обыграть «Барселону»

16:46
Теги:

Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос рассказал о предстоящих матчах с «Барселоной» в плей-офф Евролиги.

«Поверьте, наши игроки хорошо понимают, что способны обыграть «Барселону». В этом году мы обыграли все топ-клубы, кроме «Реала» и «Фенербахче». На каждой позиции у «Барселоны» играют великолепные игроки, но Ник Калатес для меня особенный. Я бы назвал его частью своей семьи», — цитирует Пападопулоса «Известия».

Сегодня, 21 апреля, «Зенит» сыграет в гостях с «Барселоной» в 1/4 финала Евролиги. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1154356/timur-ganeev/nashi-igroki-khorosho-ponimaiut-chto-sposobny-obygrat-barselonu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд