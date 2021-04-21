Спортивный директор «Зенита»: «Игроки понимают, что способны обыграть «Барселону»
16:46
Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос рассказал о предстоящих матчах с «Барселоной» в плей-офф Евролиги.
«Поверьте, наши игроки хорошо понимают, что способны обыграть «Барселону». В этом году мы обыграли все топ-клубы, кроме «Реала» и «Фенербахче». На каждой позиции у «Барселоны» играют великолепные игроки, но Ник Калатес для меня особенный. Я бы назвал его частью своей семьи», — цитирует Пападопулоса «Известия».
Сегодня, 21 апреля, «Зенит» сыграет в гостях с «Барселоной» в 1/4 финала Евролиги. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1154356/timur-ganeev/nashi-igroki-khorosho-ponimaiut-chto-sposobny-obygrat-barselonu
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