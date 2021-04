«Зенит» поборется с «Реалом» и «Миланом» за Папапетру

Легкий форвард «Панатинаикоса» Иоаннис Папапетру по окончании сезона принял решение покинуть клуб, сообщает журналист Лука Д'Алессандро на своей странице в Twitter.

По данным источника, на 27-летнего грека претендуют «Реал», «Милан» и «Зенит».

В нынешнем сезоне Евролиги Папапетру провел 27 матчей, в которых в среднем набирал больше 12 очков и делал 4 подбора за игру.

Ioannis Papapetrou could leave Panathinaikos BC Athens at the end of the season. Real Madrid, Armani Milano and Zenit St. Petersburg having him at their lists