ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче серии плей-офф Евролиги

ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги (92:76).

Одним из главных героев встречи стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в активе которого 27 очков. Самыми результативными в составе «Фенербахче» стали Дэниел Хэкетт и Уилл Клайберн (оба — по 20 очков).

Из-за коронавируса у турецкого клуба отсутствовали шесть игроков и главный тренер Игорь Кокошков.

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояния состоится 23 апреля в Москве.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10)

21 апреля. Москва. «Мегаспорт».