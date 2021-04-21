ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче серии плей-офф Евролиги
21:52
ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги (92:76).
Одним из главных героев встречи стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в активе которого 27 очков. Самыми результативными в составе «Фенербахче» стали Дэниел Хэкетт и Уилл Клайберн (оба — по 20 очков).
Из-за коронавируса у турецкого клуба отсутствовали шесть игроков и главный тренер Игорь Кокошков.
ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояния состоится 23 апреля в Москве.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10)
21 апреля. Москва. «Мегаспорт».
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