Итудис рассчитывает на возвращение российских клубов в Евролигу в ближайшее время

Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис, выигравший с клубом два титула Евролиги, в интервью «СЭ» отметил, что армейцы сделали правильный выбор в пользу Андреаса Пистиолиса.

— Вас удивило, что перед стартом плей-офф-2023/24 ЦСКА решил назначить главным тренером вашего многолетнего помощника Андреаса Пистиолиса?

— Нет, это был очевидный выбор. Андреас прекрасно знает организацию, работал почти со всеми ключевыми игроками. Так что была высокая вероятность, что он сможет быстро влиться в процесс и помочь команде выбраться из кризиса. А в итоге он смог помочь ЦСКА взять титул, преобразил коллектив. Очень рад, что у него все получилось.

— Скучаете по Москве? Возможно, по каким-то местам?

— В первую очередь я скучаю по друзьям, которые остались в ЦСКА. Мы на регулярной связи, но видимся не так часто, как хотелось бы. Если бы армейцы продолжали играть в Евролиге, то с этим не было бы никаких проблем.

— Как думаете, в течение пяти лет российские клубы вернутся в еврокубки?

— Я надеюсь, что это случится гораздо раньше. Как член совета тренеров Евролиги хочу сказать, что мы бы хотели видеть российские клубы на европейских турнирах. Пришло время говорить о российских клубах на закрытых встречах функционеров и укреплять нашу дружбу, потому что они (российские клубы. — Прим. «СЭ») не имеют отношения к происходящему. Это происходит на политическом уровне.