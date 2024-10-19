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«Барселона» проиграла «Црвене Звезде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 18 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

АСВЕЛ выиграл у «Басконии» (76:69), «Црвена Звезда» переиграла «Барселону» (82:81), «Эфес» победил «Олимпиакос» (91:89), «Монако» одержал победу над «Виртусом» (101:85).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Баскония» (Испания) — 76:69 (20:12, 18:14, 15:28, 23:15)

А: Маледон (25), Сако (14 + 12 подборов), Ли (9).

Б: Монеке (18), Холл (15), Болдуин (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 82:81 (25:26, 22:18, 19:19, 16:18)

Ц: Дос Сантос (23), Калинич (19), Боломбой (11), Дом (10).

Б: Пантер (26), Веселы (19), Паркер (13), Эрнангомес (11), Саторански (11).

«Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:89 (11:23, 30:21, 24:26, 26:19)

Э: Ларкин (24), Томпсон (13), Брайант (11), Нвора (10).

О: Фурнье (20), Маккиссик (17), Везенков (16), Дорси (11).

«Монако» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 101:85 (20:24, 26:23, 25:17, 30:21)

М: Окобо (20), Джеймс (19), Жете (15), Браун (14), Стразель (12), Лойд (11)

В: Шенгелия (17), Диуф (12), Кординье (11), Морган (11).

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Барселона
БК Баскония
БК Виртус
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Црвена Звезда
Евролига
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