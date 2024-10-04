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Сегодня, 12:00

Евролига: где смотреть трансляции матчей турнира онлайн

Okko покажет Евролигу по баскетболу сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Евролига по баскетболу сезона-2024/2025 стартовала 3 октября и завершится 25 мая. Регулярный чемпионат пройдет с 3 октября 2024-го по 11 апреля 2025-й, плей-ин запланирован с 15 по 18 апреля, плей офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

В турнире принимают участие 18 профессиональных мужских клубов из стран, которые являются членами ФИБА Европа.

В прямом эфире в России смотреть матчи европейского баскетбольного турнира эксклюзивно можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на сервисе доступны игры в записи с возможностью выбора аудиодорожки для всех устройств, хайлайты, аналитические обзоры и развлекательный контент.

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