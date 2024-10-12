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«Милан» дома обыграл «Париж» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 11 октября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (74:68), «Барселона» победила «Альбу» (88:73), «Милан» одержал победу над «Парижем» (79:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 74:68 (21:6, 14:18, 17:19, 22:25)

О: Везенков (17 + 11 подборов), Фурнье (15), Уильямс-Госс (9).

Ж: Сирвидис (17), Франсиско (13), Гедрайтис (9).

«Барселона» (Испания) — «Альба» (Германия) — 88:73 (19:16, 24:21, 20:17, 25:19)

Б: Брисуэла (18), Пантер (14), Веселы (10), Абринес (9).

А: Херманнссон (13), Макдауэлл-Уайт (12), Кумадже (8), Уильямс (8).

«Милан» (Италия) — «Париж» (Франция) — 79:74 (20:18, 15:21, 23:18, 21:17)

М: Шилдс (21), Миротич (15), Ледэй (13).

П: Шортс (17), Малкольм (12), Ифи (9), Янтунен (9), Хэйс (9).

Баскетбол
БК Альба
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
Евролига
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