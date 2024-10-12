«Милан» дома обыграл «Париж» в Евролиге
В пятницу, 11 октября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (74:68), «Барселона» победила «Альбу» (88:73), «Милан» одержал победу над «Парижем» (79:74).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 74:68 (21:6, 14:18, 17:19, 22:25)
О: Везенков (17 + 11 подборов), Фурнье (15), Уильямс-Госс (9).
Ж: Сирвидис (17), Франсиско (13), Гедрайтис (9).
«Барселона» (Испания) — «Альба» (Германия) — 88:73 (19:16, 24:21, 20:17, 25:19)
Б: Брисуэла (18), Пантер (14), Веселы (10), Абринес (9).
А: Херманнссон (13), Макдауэлл-Уайт (12), Кумадже (8), Уильямс (8).
«Милан» (Италия) — «Париж» (Франция) — 79:74 (20:18, 15:21, 23:18, 21:17)
М: Шилдс (21), Миротич (15), Ледэй (13).
П: Шортс (17), Малкольм (12), Ифи (9), Янтунен (9), Хэйс (9).