Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:10

Дабл-дабл Боломбоя помог «Црвене Звезде» обыграть «Фенербахче»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Црвена Звезда» на выезде обыграла «Фенербахче» в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 76:57.

Самым результативным игроком стал защитник турецкой команды Найджел Хейс, набравший 20 очков. Российский центровой сербов Джоэл Боломбой сделал дабл-дабл, у него 18 очков и 11 подборов.

В параллельных матчах «Альба» победила АСВЕЛ, «Милан» уступил «Олимпиакосу», а тель-авивский «Маккаби» обыграл «Эфес».

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 57:76 (12:26, 19:12, 11:16, 15:22)

Ф: Хейс (20), Холл (10), Колсон (9)

Ц: Боломбой (18 + 11 подборов), Неманья (17), Даум (14)

«Альба» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 84:79 (20:13, 16:23, 28:18, 20:25)

Ал: Херманссон (21), Спаньоло (16), Уильямс (12 + 11 подборов)

Ас: Маледон (17), Ли (16), Сако (12 + 13 подборов)

«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 89:68 (23:17, 16:10, 24:21, 26:20)

О: Везенков, Маккиссик (оба — 22), Папаниколау (13)

Мил: ЛеДэй (16), Диоп (14), Риччи (11)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 93:91 (23:24, 29:28, 20:22, 21:17)

Мак: Ли (23), Оар (18), Блатт (14)

Э: Пуарье (22), Нвора (21), Бобуа, Дэн (оба — 10)

Читайте также
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости