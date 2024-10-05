«Фенербахче» переиграл «Олимпиакос»
В пятницу, 4 октября, состоялось три матча регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 82:71 (17:13, 15:23, 25:20, 25:15)
Ф: Болдуин (19), Хэйс (15), Колсон (10).
О: Райт (15), Маккиссик (13), Везенков (11).
«Виртус Б» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 67:76 (21:15, 15:21, 16:15, 15:25)
В: Кординье (16), Шенгелия (12), Жижич (7), Морган (7), Белинелли (7), Диуф (7).
Э: Отуру (14), Брайант (12), Ларкин (11).
«Париж» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 77:80 (18:17, 25:18, 15:23, 19:22)
П: Шортс (16), Ло (12), Ифи (12), Хэйс (10).
Ц: Недович (21), Кэнан (14), Калинич (9), Миллер-Макинтайр (9).
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