«Барселона» заявила в состав на предсезонный турнир 12-летнего баскетболиста Дабоне

Баскетбольная «Барселона» взяла в состав на предсезонный турнир 12-летнего спортсмена, сообщает Sport.es. 21 октября ему исполнится 13 лет.

«Барса» официально вызвала игрока в команду. Рост баскетболиста — 208 см, он уже играл за команду каталонцев U18.

14 июня 2024 года Жоан Пеньярройя возглавил «Барселону». На предсезонный турнир он вызвал 14 игроков.