«Барселона» заявила в состав на предсезонный турнир 12-летнего баскетболиста Дабоне
Баскетбольная «Барселона» взяла в состав на предсезонный турнир 12-летнего спортсмена, сообщает Sport.es. 21 октября ему исполнится 13 лет.
«Барса» официально вызвала игрока в команду. Рост баскетболиста — 208 см, он уже играл за команду каталонцев U18.
14 июня 2024 года Жоан Пеньярройя возглавил «Барселону». На предсезонный турнир он вызвал 14 игроков.
Дабоне будет участвовать в тренировках «Барсы» до тех пор, пока команда не отправится в Китай 29 августа.
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