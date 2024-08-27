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Сегодня, 11:31

«Барселона» заявила в состав на предсезонный турнир 12-летнего баскетболиста Дабоне

Виктория Кравченко
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Баскетбольная «Барселона» взяла в состав на предсезонный турнир 12-летнего спортсмена, сообщает Sport.es. 21 октября ему исполнится 13 лет.

«Барса» официально вызвала игрока в команду. Рост баскетболиста — 208 см, он уже играл за команду каталонцев U18.

14 июня 2024 года Жоан Пеньярройя возглавил «Барселону». На предсезонный турнир он вызвал 14 игроков.

Дабоне будет участвовать в тренировках «Барсы» до тех пор, пока команда не отправится в Китай 29 августа.

БК Барселона
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