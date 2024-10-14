Кущенко заявил, что баскетбольная Евролига должна сожалеть об отстранении российских команд

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что матчи ведущих российских команд соответствуют высоким стандартам европейского баскетбола.

«Игра соответствовала самым высоким стандартам европейского баскетбола. Надо, чтобы наши коллеги посмотрели запись, уверен, им бы понравился матч. В Евролиге должны сожалеть, что наши ведущие команды отстранены и не участвуют в турнире, они бы там составляли достойную конкуренцию», — цитирует Кущенко ТАСС.

Российские команды отстранены от участия в Евролиге с 2022 года из-за событий на Украине. В последнем сезоне до отстранения в турнире выступали российские ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.