«Бавария» переиграла «Реал» на старте Евролиги

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В четверг, 3 октября, шестью матчами стартовал новый регулярный чемпионат Евролиги.

«Монако» на своем паркете обыграл «Милан» (93:80), «Барселона» проиграла «Жальгирису» (67:74), «Панатинаикос» выиграл у «Альбы» (87:77), «Баскония» победила «Партизан», «Бавария» одержала победу над «Реалом» (97:89), «Маккаби» одолел АСВЕЛ (89:82).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:87 (17:26, 19:19, 21:17, 20:25)

А: Макдауэлл-Уайт (13), Херманнссон (12), Уильямс (11).

П: Нанн (16), Лессор (14), Эрнангомес (11), Грант (10), Слукас (10).

«Жальгирис» (Литва) — «Барселона» (Испания) — 74:67 (21:14, 22:17, 7:17, 24:19)

Ж: Франсиско (19), Браздейкис (17), Сирвидис (8).

Б: Лапровиттола (12), Пантер (11), Паркер (11).

«Монако» (Франция) — «Милан» (Италия) — 93:80 (22:10, 25:16, 19:23, 27:31)

Мон: Диалло (20), Окобо (14), Коркмаз (10), Жете (10 ), Стразель (10).

Мил: Брукс (16), Димитриевич (11), Ледэй (11), Шилдс (10).

«Баскония» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 88:82 (16:17, 16:21, 27:22, 29:22)

Б: Ховард (17), Луваву-Кабарро (15), Седекерскис (14), Монеке (13).

П: Джонс (22), Дэвис (20), Маринкович (11), Лундберг (10).

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 97:89 (26:29, 26:22, 12:22, 33:16)

Б: Напьер (25), Фойгтманн (19 + 10 подборов), Эдвардс (14).

Р: Кампаццо (19), Муса (18), Тавареш (12), Рэтан-Мэйс (12).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 89:82 (24:31, 27:21, 20:19, 18:11)

М: Блатт (21 + 12 передач), Лойд (15), Хорд (15), Риверо (11).

А: Ловернь (17), Ли (12), Маледон (11), Блэк (10).