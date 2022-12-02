«Баскония» переиграла «Милан», «Альба» потерпела поражение от «Барселоны»

В четверг, 1 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Эфес» на своем паркете обыграл «Олимпиакос» (82:71), «Альба» проиграла «Барселоне» (86:88), «Монако» выиграл у АСВЕЛ (84:75), «Баскония» переиграла «Милан» (78:62), «Партизан» в овертайме потерпел поражение от «Валенсии» (96:100 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 82:71 (13:18, 20:23, 19:12, 30:18)

Э: Клайберн (24), Бобуа (19), Мицич (18).

О: Везенков (18), Фалль (12), Ларендзакис (13), Слукас (12).

«Альба» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 86:88 (19:30, 27:15, 11:26, 29:17)

А: Смит (15), Блатт (17), Тиманн (12).

Б: Миротич (19), Лапровиттола (16), Хиггинс (15), Саторански (11), Тоби (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 75:84 (20:20, 25:25, 15:15, 15:24)

А: Лайти (13), Обасоан (13), Мэтьюз (11), Нуа (9).

М: Джеймс (17), Мотеюнас (17), Лойд (11).

«Баскония» (Испания) — «Милан» (Италия) — 78:62 (24:9, 14:18, 16:18, 24:17)

Б: Томпсон (15), Хоммес (11), Ховард (9), Хенри (9).

М: Дэвис (23 + 12 подборов), Холл (14), Мелли (7).

«Партизан» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 96:100 ОТ (21:21, 22:16, 21:23, 20:24, 12:16)

П: Лессор (22), Пантер (19), Наннэлли (15), Мадар (13), Ледэй (12).

В: Риверо (22), Уэбб (18), Лопес-Аростеги (17), Харпер (14).