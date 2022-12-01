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Сегодня, 00:47

Евролига оштрафовала «Эфес» за дополнительные тренировки

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эфес» был оштрафован Евролигой за нарушение пункта коллективного соглашения между лигой и ассоциацией игроков.

Турецкий клуб обязан выплатить 20 тысяч евро за то, что на прошлой неделе команда проводила дополнительные тренировки в Стамбуле между гостевыми матчами против «Милана» (80:51) и «Виртуса» (85:80).

По соглашению, командам запрещено проводить две тренировки в день, если они проводят два и более матча в Евролиге в течение недели.

БК Анадолу Эфес
Евролига
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