Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 03:24

«Фенербахче» договорился с Бьелицей из «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард Неманя Бьелица принял решение вернуться в «Фенербахче». По информации журналиста Угура Озана Сулака, стамбульский клуб договорился с 34-летним сербом о подписании контракта.

Ранее стало известно, что турецкий клуб готов заключить с баскетболистом, который уже играл за команду с 2013 по 2015 год, двухлетний контракт на 5,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Бьелица сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 6,1 очка, 4,1 подбора. «Уорриорз» стали чемпионами НБА.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Фенербахче
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родригес покинул «Милан»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости