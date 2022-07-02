«Фенербахче» договорился с Бьелицей из «Голден Стэйт»

Форвард Неманя Бьелица принял решение вернуться в «Фенербахче». По информации журналиста Угура Озана Сулака, стамбульский клуб договорился с 34-летним сербом о подписании контракта.

Ранее стало известно, что турецкий клуб готов заключить с баскетболистом, который уже играл за команду с 2013 по 2015 год, двухлетний контракт на 5,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Бьелица сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 6,1 очка, 4,1 подбора. «Уорриорз» стали чемпионами НБА.