ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА проиграл «Реалу». Встреча завершилась со счетом 65:71.
Самым результативным игроком «Реала» стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. У ЦСКА 16 очков набрал Уильям Клайберн.
ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Реал» находится на 2-й позиции.
29 декабря ЦСКА встретится с «Олимпиакосом», а «Реал» сыграет с «Фенербахче».
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10)
23 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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