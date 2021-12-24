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ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге

00:35
«Реал» — ЦСКА. Фото БК ЦСКА
«Реал» — ЦСКА. Фото БК ЦСКА
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА проиграл «Реалу». Встреча завершилась со счетом 65:71.

Самым результативным игроком «Реала» стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. У ЦСКА 16 очков набрал Уильям Клайберн.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Реал» находится на 2-й позиции.

29 декабря ЦСКА встретится с «Олимпиакосом», а «Реал» сыграет с «Фенербахче».

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«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10)

23 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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