«Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» со счетом 84:65.
Самым результативным игроком встречи стал Шакил Маккиссик из «Олимпиакоса». Он набрал 18 очков.
«Олимпиакос» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. У «Панатинаикоса» 17-я позиция.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Олимпиакос» (Греция) — 65:84 (18:25, 14:20, 19:9, 14:30)
23 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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