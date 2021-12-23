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«Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в матче Евролиги

23 декабря, 23:45
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В матче регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» со счетом 84:65.

Самым результативным игроком встречи стал Шакил Маккиссик из «Олимпиакоса». Он набрал 18 очков.

«Олимпиакос» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. У «Панатинаикоса» 17-я позиция.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Олимпиакос» (Греция) — 65:84 (18:25, 14:20, 19:9, 14:30)

23 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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