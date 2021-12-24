АСВЕЛ обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги АСВЕЛ победил «Фенербахче» (84:82).
В составе победителей самым результативным стал Крис Джонс. Он набрал 27 очков. У гостей лучшим снайпером стал Пьерр Дишоун — 17 очков.
АСВЕЛ занимает девятое место. «Фенербахче» на десятой позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:82 (21:20, 22:26, 21:14, 20:22)
23 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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