Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

АСВЕЛ обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

01:09
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги АСВЕЛ победил «Фенербахче» (84:82).

В составе победителей самым результативным стал Крис Джонс. Он набрал 27 очков. У гостей лучшим снайпером стал Пьерр Дишоун — 17 очков.

АСВЕЛ занимает девятое место. «Фенербахче» на десятой позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:82 (21:20, 22:26, 21:14, 20:22)

23 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет-Диану
0