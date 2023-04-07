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«Реал» обыграл «Баварию» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 6 апреля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 68:67 (17:17, 25:28, 14:7, 12:15)

Ж: Шмитс (13), Тэйлор (12), Браздейкис (9).

М: Болдуин (12 + 10 передач), Мартин (12), Браун (11), Нибо (11).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 87:79 (26:30, 19:17, 20:12, 22:20)

Ц: Кампаццо (20), Холланд (17), Вильдоса (12), Петрушев (12).

О: Везенков (16), Уолкап (15), Слукас (13).

«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 103:86 (23:17, 25:23, 24:24, 31:22)

Ф: Хэйс (26), Дорси (17), Пьер (17), Калатес (14).

Э: Клайберн (21), Мицич (16), Ларкин (13).

«Валенсия» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 79:68 (17:19, 23:19, 18:19, 21:11)

Вал: Эванс (15), Александер (14), Джонс (10), Радебу (9).

Вир: Оджелей (21), Жете (10), Мэннион (9), Мики (9).

«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 79:67 (19:13, 21:23, 16:8, 23:23)

Р: Хезоня (20), Муса (11), Ябуселе (10).

Б: Обст (21), Читэм (20), Уайлер-Бэбб (8).

«Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 120:100 (32:24, 23:27, 33:24, 32:25)

Б: Томпсон (23 + 12 передач), Гедрайтис (19), Котсар (15), Хоммес (12).

А: Мэтьюз (25), Де Коло (19), Бост (12), Лайти (12).

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