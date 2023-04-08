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«Милан» переиграл «Барселону» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 7 апреля, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Милан» на своем паркете победил «Барселону» (84:76), «Панатинаикос» потерпел поражение от «Альбы» (84:88), «Партизан» выиграл у «Монако» (88:84).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 84:88 (17:25, 25:24, 26:17, 16:22)

П: Бэйкон (16), Григонис (15), Папаяннис (13), Ли (12).

А: Смит (14), Ло (13), Тиманн (11), Зусман (10).

«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 84:76 (18:21, 21:15, 19:12, 26:28)

М: Напьер (18), Бэрон (12), Мелли (11), Риччи (10), Хайнс (10).

Б: Курич (17), Тоби (12), Лапровиттола (12), Миротич (11).

«Монако» (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 84:88 (22:18, 13:24, 21:20, 28:26)

М: Окобо (23), Диалло (11), Джеймс (10), Мотеюнас (10), Лойд (10), Холл (10).

П: Аврамович (29), Ледэй (17), Смаилагич (12).

БК Альба
БК Барселона
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Партизан
Евролига
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