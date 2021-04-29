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Премьер-министр Мишустин помог ЦСКА успеть на матч Евролиги с «Фенербхаче» в Турции

03:33
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что команда успела на решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Фенербахче» благодаря личному вмешательству премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Чартер клуба долго не получал разрешение на вылет из аэропорта Шереметьево, из-за чего мог опоздать на игру и получить техническое поражение.

«Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счетом 0:20. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос», — цитирует ТАСС Ватутина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11269671

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