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Кущенко: «ЦСКА по праву вышел первым в «Финал четырех»

00:24
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал выход ЦСКА в «Финал четырех» Евролиги. 28 апреля московский клуб одержал третью победу в серии против «Фенербахче» — 85:68.

«Ни одна европейская команда не имеет такой статистики «Финалов четырех», как ЦСКА, это уникальное достижение. В серии с «Фенером» армейцы наконец смогли найти баланс в составе, и Клайберн показал, что лидер команды — это он. Подобрал флаг после Джеймса, перешедшего в «Нетс». Армейцы — команда с большущим опытом игры в «Финалах четырех» Евролиги, и серия с «Фенербахче» показала, что к важнейшим матчам сезона она умеет готовиться как никто. ЦСКА по праву вышел первым в «Финал четырех», — сказал Кущенко ТАСС.

Это 17-й выход армейцев в решающую стадию турнира за 18 лет и 20-й раз в истории. «Финал четырех» Евролиги состоится с 28 по 30 мая в Кельне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11269437

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