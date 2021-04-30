«Реал» сравнял счет в серии с «Эфесом»
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«Реал» выиграл у «Эфеса» в четвертом матче плей-офф Евролиги (82:76). Счет в серии стал равный — 2-2.
Командам предстоит провести 4 мая пятую решающую встречу.
Евролига
1/4 финала
Четвертый матч
«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 82:76 (19:13, 17:34, 21:19, 25:10)
Р: Гаруба (24 + 12 подборов), Кэрролл (20).
Э: Бобуа (23), Ларкин (22), Данстон (8).
Счет в серии: 2-2.
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