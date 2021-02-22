Понитка ожидает сорокаминутной битвы против «Милана»

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Милана».

«Мы ожидаем сорокаминутную битву. Также это будет тактическая игра, мы должны быть к этому готовы. У них в составе отличные снайперы, нам нужно быть готовыми к их трехочковым броскам. Если мы начнем игру с правильным подходом в защите и не позволим им совершать свободные броски, то сможем контролировать ситуацию», — заявил капитан команды.

Матч «Зенит» — «Милан» пройдет в понедельник, 22 февраля. Начало — в 20.00 (мск).

По состоянию на 22 февраля, питерцы занимают седьмое место в турнирной таблице, миланцы — третье.