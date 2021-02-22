Главный тренер «Зенита» Паскуаль поделился ожиданиями от матча с «Миланом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Милана».

«Нам предстоит матч против одной из сильнейших команд турнира. У «Армани Эксчейндж» великолепные созидатели, отличное качество паса и броска, а также знания баскетбола. Команду возглавляет великолепный тренер. Мы будем стараться найти свои возможности для победы, будем стараться играть с умом. Конечно, если мы хотим победить, то должны играть на высшем уровне,» — заявил испанский специалист.

Матч «Зенит» — «Милан» пройдет в понедельник, 22 февраля. Начало — в 20.00 (мск).

По состоянию на 22 февраля, питерцы занимают седьмое место в турнирной таблице, миланцы — третье.