«Зенит» обыграл «Милан» в Евролиге
21:54
«Зенит» победил «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 79:70. Кевин Пангос сделал «дабл-дабл», набрав 16 очков и сделав 10 передач.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Милан» (Италия) — 79:70 (19:15, 21:23, 14:16, 25:16)
З: Пангос (16 + 10 передач), Гудайтис (16), Бэрон (13), Пойтресс (10), Уилл (10).
М: Пантер (16), Шилдс (15), Родригес (10), Хайнс (9 + 10 подборов).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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