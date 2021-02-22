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«Зенит» обыграл «Милан» в Евролиге

21:54

«Зенит» победил «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 79:70. Кевин Пангос сделал «дабл-дабл», набрав 16 очков и сделав 10 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Милан» (Италия) — 79:70 (19:15, 21:23, 14:16, 25:16)

З: Пангос (16 + 10 передач), Гудайтис (16), Бэрон (13), Пойтресс (10), Уилл (10).

М: Пантер (16), Шилдс (15), Родригес (10), Хайнс (9 + 10 подборов).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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