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Сегодня, 22:55

Перасович назвал блестящей победу УНИКСа в матче с «Барселоной» в Евролиге

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (70:64).

«Поздравляю своих игроков с этой победой. Сегодня она была по-настоящему командной. Считаю, мы отлично защищались на протяжении всей игры. Отмечу Джона Брауна, у которого было несколько потрясающих моментов. Лоренцо Браун отлично провел вторую половину встречи. Другие ребята тоже помогли: подборы Марио Хезоньи, несколько важных бросков Кэнаана и Воронцевича. Благодарю своих игроков за блестящий матч и самоотдачу!» — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» осталась лидером регулярного чемпионата.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks-barselona
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