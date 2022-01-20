Перасович назвал блестящей победу УНИКСа в матче с «Барселоной» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (70:64).

«Поздравляю своих игроков с этой победой. Сегодня она была по-настоящему командной. Считаю, мы отлично защищались на протяжении всей игры. Отмечу Джона Брауна, у которого было несколько потрясающих моментов. Лоренцо Браун отлично провел вторую половину встречи. Другие ребята тоже помогли: подборы Марио Хезоньи, несколько важных бросков Кэнаана и Воронцевича. Благодарю своих игроков за блестящий матч и самоотдачу!» — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» осталась лидером регулярного чемпионата.