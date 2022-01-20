Джон Браун и Лоренцо Браун довольны победой УНИКСа над «Барселоной» в Евролиге

Форвард УНИКСа Джон Браун поблагодарил болельщиков за поддержку после победы команды над «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (70:64).

«Конечно, мы хотели выиграть эту игру. За нами был должок. Благодарю наших болельщиков за горячую поддержку сегодня, в «Баскет-холле» была замечательная атмосфера. Это очень мотивирует и всегда приятно. Самым сложным для нас было оставаться сосредоточенными в концовке встречи: не проигрывать мячи и не совершать потери», — приводит слова Джона пресс-служба клуба.

Защитник команды Лоренцо Браун также поделился эмоциями после победы.

«Это было потрясающе. Две отличные команды сражались на паркете. УНИКС одержал победу, и это самое главное».

После этого матча УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги.