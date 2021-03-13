Паскуаль считает, что «Зениту» не хватило уверенности в матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль после поражения от «Олимпиакоса» в Евролиге (61:75) отметил, что команде не хватило уверенности. Эта игра была последней для российской команды в регулярном чемпионате.

«Во-первых, поздравляю «Олимпиакос». Во второй четверти мы просто исчезли. Минута за минутой мы теряли свою уверенность, мы перестали играть, перестали играть в нападении: не могли забросить из-под кольца, не могли забросить, когда были совершенно открыты. «Олимпиакос» с помощью Везенкова изменил ход игры, после этого с помощью смен в защите. Мы не могли забросить в легких ситуациях, а в таком случае выиграть невозможно, команде абсолютно не хватало уверенности в себе в последней четверти. Мы не заслужили победу», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.