«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге, выигрывая «+17» по ходу матча

«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги 12 марта на выезде уступил греческому «Олимпиакосу» — 61:75.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий питерцев Кевин Пангос, в активе которого 20 очков и 7 результативных передач.

Во второй четверти «Зенит» выигрывал у соперника с разницей в 17 очков — 39:22.

После этого поражения команда Хави Паскуаля осталась на восьмом месте в турнирной таблице с 16 победами. Греческий клуб на 12-м месте с 13 победами.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» (Россия) — 75:61 (15:28, 15:13, 24:15, 21:5)

«Баскония» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 78:71 (17:15, 16:18, 27:12, 18:26)

«Эфес» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 89:62 (26:12, 23:16, 27:20, 13:14)

12 марта.