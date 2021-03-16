«Эфес» разгромил «Маккаби» и одержал восьмую победу подряд
22:13
«Эфес» разгромил «Маккаби» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:66.
Турецкая команда одержала восьмую победу подряд. «Эфес» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, «Маккаби» занимает 14-ю строчку.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 66:90 (17:22, 14:25, 16:24, 19:19)
М: Уилбекин (15), Жижич (14), Дорси (10)
Э: Ларкин, Мичич (оба — 15), Пляйсс, Симон (оба — 10)
2
Зачет
vs
2
Офсайд
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