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Паскуаль объяснил причины поражения «Зенита» от «Барселоны»

02:29

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль после поражения от «Барселоны» в плей-офф Евролиги отметил, что в пятом матче серии была только одна команда на площадке.

«Я хочу поздравить «Барселону» с этой победой и пожелать им всего лучшего в «Финале четырех». Сегодня на площадке была лишь одна команда — «Барселона». Мы начали игру плохо, а «Барса» создала небольшое преимущество в первой четверти. Они начали чувствовать себя комфортно, начали чувствовать игру. У нас совершенно не получилось найти путь, чтобы вернуться в игру. Сегодня мы очевидно не были готовы к финалу, который мы провели этим вечером. Я хочу поздравить своих игроков и клуб за то, что мы проделали до сих пор. Мы провели великолепный сезон в Евролиге. Конечно, нам хотелось победить, но очевидно, что «Барселона» лучше нас и сегодня это было ясно. В такой ситуации, как финал, у них больше качества и опыта», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/04/zavershaem-volshebnyy-sezon-v-evrolige/

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