Паскуаль о победе над АСВЕЛом: «Рады, что выиграли, ведь в предыдущих трех матчах у нас были поражения»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над АСВЕЛом (71:61) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы рады тому, что. нам удалось достичь этой важной победы, особенно после того, как в предыдущих трех матчах мы потерпели поражения. Эта победа очень важна для нас. Игра складывалась тяжело, обе команды серьезно играли в защите и в нападении. В первой половине матча мы были неэффективны, особенно в «краске». АСВЕЛ заблокировал большое количество наших бросков. Во второй половине матча мы были лучше как в защите, так и в нападении. Несмотря на то, что перед матчем Кузминскас почувствовал себя плохо и не смог принять участие, а в первой четверти Коннер получил повреждение и больше не вышел на паркет. Вся команда боролась, и нам удалось взять эту важную победу», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.
Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет 17 декабря против «Монако», начало встречи — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/15/nachinaem-s-pobedy-dvoynuyu-nedelyu-/
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