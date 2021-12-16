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Паскуаль о победе над АСВЕЛом: «Рады, что выиграли, ведь в предыдущих трех матчах у нас были поражения»

Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал победу над АСВЕЛом в Евролиге
11:50
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над АСВЕЛом (71:61) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы рады тому, что. нам удалось достичь этой важной победы, особенно после того, как в предыдущих трех матчах мы потерпели поражения. Эта победа очень важна для нас. Игра складывалась тяжело, обе команды серьезно играли в защите и в нападении. В первой половине матча мы были неэффективны, особенно в «краске». АСВЕЛ заблокировал большое количество наших бросков. Во второй половине матча мы были лучше как в защите, так и в нападении. Несмотря на то, что перед матчем Кузминскас почувствовал себя плохо и не смог принять участие, а в первой четверти Коннер получил повреждение и больше не вышел на паркет. Вся команда боролась, и нам удалось взять эту важную победу», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет 17 декабря против «Монако», начало встречи — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/15/nachinaem-s-pobedy-dvoynuyu-nedelyu-/

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Иван Торопцев все материалы автора
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