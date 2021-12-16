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Василие Мицич и Майк Джеймс признаны самыми ценными игроками 15-го тура Евролиги

15:58
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Защитники Василие Мицич («Анадолу Эфес») и Майк Джеймс («Монако») разделили звание самого ценного игрока 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

В матче с «Басконией» (87:72) Мицич набрал 24 очка, а также сделал 4 подбора, 4 ассиста и 2 перехвата. У Джеймса 20 очков и 14 ассистов в игре с «Жальгирисом» (107:98). Показатель полезности обоих баскетболистов составил «+31».

Третье место в рейтинге эффективности по итогам тура занял форвард ЦСКА Торнике Шенгелия («+27»).

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Иван Торопцев все материалы автора
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