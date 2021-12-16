Василие Мицич и Майк Джеймс признаны самыми ценными игроками 15-го тура Евролиги
Защитники Василие Мицич («Анадолу Эфес») и Майк Джеймс («Монако») разделили звание самого ценного игрока 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.
В матче с «Басконией» (87:72) Мицич набрал 24 очка, а также сделал 4 подбора, 4 ассиста и 2 перехвата. У Джеймса 20 очков и 14 ассистов в игре с «Жальгирисом» (107:98). Показатель полезности обоих баскетболистов составил «+31».
We have CO-MVP's for ROund 15...@TheNatural05 and Vasilije Micic balled out to start the double week!#EveryGameMatters pic.twitter.com/dwinpIOZti— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2021
Третье место в рейтинге эффективности по итогам тура занял форвард ЦСКА Торнике Шенгелия («+27»).
Методология
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