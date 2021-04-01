Алексей Швед пропустит около месяца из-за перелома пальца

Защитник «Химок» Алексей Швед пропустит около месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

В матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги против французского АСВЕЛ Швед получил повреждение, но, несмотря на травму, доиграл матч, набрав 32 очка. На обследовании у баскетболиста диагностировали перелом фаланги указательного пальца правой руки. Срок восстановления составит около четырех недель.

31 марта «Химки» выиграли встречу против АСВЕЛ в овертайме со счетом 87:85. Российский клуб победил впервые за последние пять матчей. В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Химки» занимают 18-е место, набрав за 31 матч 8 очков.