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Алексей Швед пропустит около месяца из-за перелома пальца

1 апреля 2021, 23:35
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Защитник «Химок» Алексей Швед пропустит около месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

В матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги против французского АСВЕЛ Швед получил повреждение, но, несмотря на травму, доиграл матч, набрав 32 очка. На обследовании у баскетболиста диагностировали перелом фаланги указательного пальца правой руки. Срок восстановления составит около четырех недель.

31 марта «Химки» выиграли встречу против АСВЕЛ в овертайме со счетом 87:85. Российский клуб победил впервые за последние пять матчей. В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Химки» занимают 18-е место, набрав за 31 матч 8 очков.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/april/4656/

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