«Олимпиакос» обыграл «Реал», «Альба» уступила «Виллербану»
«Олимпиакос» дома победил «Реал» (74:68) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В другой игре «Виллербан» на выезде обыграл «Альбу» (71:67).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 74:68 (13:10, 22:36, 19:16, 20:16)
«Альба» (Германия) — «Виллербан» (Франция) — 67:71 (18:13, 13:21, 12:15, 24:22)
«Баскония» (Испания) — «Милан» (Италия) — 64:78 (17:19, 13:19, 17:19, 17:21)
8 октября
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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