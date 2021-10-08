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«Олимпиакос» обыграл «Реал», «Альба» уступила «Виллербану»

8 октября, 23:06
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«Олимпиакос» дома победил «Реал» (74:68) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В другой игре «Виллербан» на выезде обыграл «Альбу» (71:67).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 74:68 (13:10, 22:36, 19:16, 20:16)

«Альба» (Германия) — «Виллербан» (Франция) — 67:71 (18:13, 13:21, 12:15, 24:22)

«Баскония» (Испания) — «Милан» (Италия) — 64:78 (17:19, 13:19, 17:19, 17:21)

8 октября

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Евгений Петров все материалы автора
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