Перасович назвал ключевой момент в поражении от «Монако»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от «Монако» (80:88 ОТ) в Евролиге отметил, что ключевым моментом стали последние минуты четвертой четверти.

«Конечно, мы ожидали другого результата. Ключевым моментом встречи стали три заключительные минуты четвертой четверти, когда гости выдали рывок 9:1. После этого мы психологически надломились. Упустили 8-очковое лидерство, брали тайм-аут, делали замены, но то, на что мы рассчитывали, в итоге не сработало. В решающие минуты мы действовали неуверенно в нападении, что стало определяющим фактором. В овертайме никто из наших игроков не взял на себя ответственность и не проявил лидерские функции.

Когда выполняешь броски, сомневаясь в себе, то обязательно промахнешься.

Мэйо прибыл в расположение клуба. Ему предстоит пройти медицинское обследование, и мы еще не видели его в деле на тренировках. В ближайшие дни оценим его физическое состояние. Пока сложно сказать, когда он появится на паркете в официальной игре", — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.