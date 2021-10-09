Перасович назвал ключевой момент в поражении от «Монако»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от «Монако» (80:88 ОТ) в Евролиге отметил, что ключевым моментом стали последние минуты четвертой четверти.
«Конечно, мы ожидали другого результата. Ключевым моментом встречи стали три заключительные минуты четвертой четверти, когда гости выдали рывок 9:1. После этого мы психологически надломились. Упустили 8-очковое лидерство, брали тайм-аут, делали замены, но то, на что мы рассчитывали, в итоге не сработало. В решающие минуты мы действовали неуверенно в нападении, что стало определяющим фактором. В овертайме никто из наших игроков не взял на себя ответственность и не проявил лидерские функции.
Когда выполняешь броски, сомневаясь в себе, то обязательно промахнешься.
Мэйо прибыл в расположение клуба. Ему предстоит пройти медицинское обследование, и мы еще не видели его в деле на тренировках. В ближайшие дни оценим его физическое состояние. Пока сложно сказать, когда он появится на паркете в официальной игре", — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=ustupili-v-overtayme-monako
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