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ЦСКА на выезде обыграл «Эфес» в матче Евролиги

22:27
Торнике Шенгелия (слева). Фото БК ЦСКА
Торнике Шенгелия (слева). Фото БК ЦСКА
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В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде победил «Эфес» (100:96).

В составе победителей самым результативным стал Торнике Шенгелия — 23 очка. У хозяев 32 очка набрал Василие Мичич.

ЦСКА одержал первую победу в сезоне и занимает десятое место. У «Эфеса» 17-я позиция, команда поиграла оба стартовых матча.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 96:100 (21:26, 25:25, 22:28, 28:21)

8 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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