ЦСКА на выезде обыграл «Эфес» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде победил «Эфес» (100:96).
В составе победителей самым результативным стал Торнике Шенгелия — 23 очка. У хозяев 32 очка набрал Василие Мичич.
ЦСКА одержал первую победу в сезоне и занимает десятое место. У «Эфеса» 17-я позиция, команда поиграла оба стартовых матча.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 96:100 (21:26, 25:25, 22:28, 28:21)
8 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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