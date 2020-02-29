Никола Миротич: «Сейчас никто не сможет угадать состав участников «Финала четырех» Евролиги»
Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич в интервью «Известиям» отметил, что в Евролиге каждая игра важна. По его мнению, болельщиков еще ждет много неожиданных результатов.
— Победы над прямыми конкурентами за титул важны вдвойне?
— Знаете, в Евролиге такой формат, что здесь важна каждая игра, и мне это нравится. Если говорить про матч с ЦСКА, то, безусловно, мы счастливы выиграть в Москве. Когда мы анализировали соперника, то смотрели наш матч в первом круге. Тогда они просто уничтожили нас, и мы хотели отыграться. Да, победа оказалась не такой эффектной, но позволила нам закрепиться в топ-3.
— Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил ваши способности, но сказал, что главная удача «Барселоны» в межсезонье — подписание Кори Хиггинса...
— Могу только поддержать АК-47. Кори действительно очень важный игрок для «Барселоны», очень полезный. А мне приятна любая похвала от такого великого баскетболиста, как Андрей Кириленко.
— Перед началом сезона все говорили, что «Барселона» — очевидный фаворит Евролиги. Но сейчас все не кажется таким однозначным. Согласны?
— Мне кажется, что сейчас никто не сможет угадать состав участников «Финала четырех». Впереди нас ждет развязка регулярного сезона и очень крутой плей-офф. Думаю, мы увидим много неожиданных результатов.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/981400/timur-ganeev/mozhno-poigrat-za-real-i-barselonu-i-spat-spokoino