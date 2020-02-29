Никола Миротич: «Сейчас никто не сможет угадать состав участников «Финала четырех» Евролиги»

Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич в интервью «Известиям» отметил, что в Евролиге каждая игра важна. По его мнению, болельщиков еще ждет много неожиданных результатов.

— Победы над прямыми конкурентами за титул важны вдвойне?

— Знаете, в Евролиге такой формат, что здесь важна каждая игра, и мне это нравится. Если говорить про матч с ЦСКА, то, безусловно, мы счастливы выиграть в Москве. Когда мы анализировали соперника, то смотрели наш матч в первом круге. Тогда они просто уничтожили нас, и мы хотели отыграться. Да, победа оказалась не такой эффектной, но позволила нам закрепиться в топ-3.

— Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил ваши способности, но сказал, что главная удача «Барселоны» в межсезонье — подписание Кори Хиггинса...

— Могу только поддержать АК-47. Кори действительно очень важный игрок для «Барселоны», очень полезный. А мне приятна любая похвала от такого великого баскетболиста, как Андрей Кириленко.

— Перед началом сезона все говорили, что «Барселона» — очевидный фаворит Евролиги. Но сейчас все не кажется таким однозначным. Согласны?

— Мне кажется, что сейчас никто не сможет угадать состав участников «Финала четырех». Впереди нас ждет развязка регулярного сезона и очень крутой плей-офф. Думаю, мы увидим много неожиданных результатов.