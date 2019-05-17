Никита Курбанов: "Финал четырех" – хороший повод пообщаться с журналистами"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал о том, как провел день накануне встречи с мадридским "Реалом" в полуфинале Евролиги, удачной игре армейцев на арене в Витории, кино и отношении к повышенному вниманию со стороны прессы.

– Семен (Антонов) еще год назад сказал, что решающие матчи покажут – кто белые ходоки, а кто мать драконов. А в этом году Евролига сделала целый видеоролик на тему "Игры престолов".

– Да, он сейчас просто заразился этим сериалом, я стараюсь его отвлекать на обычное кино. Но во время перелета он, по-моему, все-таки смотрел "Игру престолов".



– Завтра тоже не лучшая погода, что планируете делать?



– Гулять перед матчем и не нужно. В день игры особый график, которого мы придерживаемся на протяжении всего сезона. И нарушать его нет смысла. Конечно, все мысли об игре, будем настраиваться.



– Матч начнется в 22 часа по московскому времени, это накладывает какой-то отпечаток?



– Может, на болельщиков, которые будут смотреть игру в России. Лично мне дискомфорта это не доставляет. Мы довольно часто на выезде играем и в 9 часов вечера по Москве, и в 10. Мне больше волнения доставляет вся вот эта движуха вокруг игры. Это отличает "Финал четырех" от регулярного сезона – кругом много людей, журналисты, охрана.



– Не устали от внимания прессы – наверное, в плей-офф вы даете больше интервью, чем за весь сезон?



– Да, "Финал четырех" – хороший повод пообщаться с журналистами, рассказать, что у нас происходит. У команды был медиа-день, различные фотосессии и прочие вещи, которые нужно сделать.



– ЦСКА в последние годы часто играл в первом полуфинале. Теперь, выходя на площадку, вы уже будете знать результат другого матча, это важно?



– Думаю, это не даст нам поводов думать уже о следующей игре. У нас очень серьезный полуфинал, и нужно сначала пройти через него. Узнав, кто будет в финале, мы не должны расслабляться и думать: "С этими мы-то справимся". (Антон Бабошин)