Нандо Де Коло: "ЦСКА знает, как выигрывать тяжелые матчи"

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло поделился ожиданиями от финального матча Евролиги против турецкого "Эфеса", предстоящего команде в воскресенье. Армейцы в полуфинале обыграли "Реал" со счетом 95:90.

– Для ЦСКА сезон вышел длинным и очень трудным, – сказал Де Коло. – Евролига – очень тяжелый турнир, но вот мы здесь и одержали в полуфинале великую победу. Показали характер, как и по ходу всего года, и теперь нам осталась еще одна игра. И легкой она не будет – "Эфес" проводит отличный сезон и заслуженно вышел в финал. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы покажем на площадке.

– Вы провели на этой арене три отличных матча подряд. У вас с ней какие-то особые симпатии?

– Не знаю. Думаю, как и любой на моем месте, я просто пытался дать команде все, на что способен. Чтобы в тяжелый момент сделать шаг вперед. Мы знаем, как побеждать в таких ситуациях – показали это и в плей-офф, и в игре с "Реалом". Никогда не сдаемся и играем до конца. (Антон Бабошин)