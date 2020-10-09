Как стало известно «СЭ», Евролига попросила команды перенести начало матча «Зенит» — «Барселона» с 19:00 на более позднее время. При этом игра точно состоится сегодня, учитывая, что визы всей делегации каталонского клуба действительны до 9 октября.

Напомним, что в обоих командах есть заболевшие коронавирусом. В субботу (3 октября) главный тренер каталонцев Шарунас Ясикявичюс и его ассистент Дарюс Масколюнас сдали положительные тесты на COVID-19. Сегодня у Антона Пушкова и Остина Холлинза были выявлены положительные результаты теста ПЦР. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID-19. (Тимур Ганеев)