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Начало матча «Зенит» — «Барселона» может быть изменено

15:18
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Как стало известно «СЭ», Евролига попросила команды перенести начало матча «Зенит» — «Барселона» с 19:00 на более позднее время. При этом игра точно состоится сегодня, учитывая, что визы всей делегации каталонского клуба действительны до 9 октября.

Напомним, что в обоих командах есть заболевшие коронавирусом. В субботу (3 октября) главный тренер каталонцев Шарунас Ясикявичюс и его ассистент Дарюс Масколюнас сдали положительные тесты на COVID-19. Сегодня у Антона Пушкова и Остина Холлинза были выявлены положительные результаты теста ПЦР. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID-19. (Тимур Ганеев)

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