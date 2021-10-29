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ЦСКА проиграл «Монако» в Евролиге

22:55
Монако&quot; - ЦСКА — 97:80. Фото ПБК ЦСКА
Монако&amp;quot; - ЦСКА — 97:80. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА проиграл «Монако» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (80:97). В середине второй четверти армейцы вели «+21».

В составе победителей самым результативным игроком стал Донта Халл. В этой встрече он набрал 17 очков. У ЦСКА 19 очков набрал Уильям Клайберн.

«Монако» одержал четвертую победу в Евролиге при трех поражениях. У ЦСКА четыре победы и три поражения.

4 ноября ЦСКА в Москве примет «Фенербахче».

В другом матче АСВЕЛ победил «Панатинаикос» со счетом 84:70.

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Евролига. Мужчины

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«Монако» (Франция) — ЦСКА (Россия) — 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16)

«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 70:84 (18:24, 20:19, 16:15, 16:26)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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