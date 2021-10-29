ЦСКА проиграл «Монако» в Евролиге
ЦСКА проиграл «Монако» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (80:97). В середине второй четверти армейцы вели «+21».
В составе победителей самым результативным игроком стал Донта Халл. В этой встрече он набрал 17 очков. У ЦСКА 19 очков набрал Уильям Клайберн.
«Монако» одержал четвертую победу в Евролиге при трех поражениях. У ЦСКА четыре победы и три поражения.
4 ноября ЦСКА в Москве примет «Фенербахче».
В другом матче АСВЕЛ победил «Панатинаикос» со счетом 84:70.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — ЦСКА (Россия) — 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16)
«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 70:84 (18:24, 20:19, 16:15, 16:26)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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