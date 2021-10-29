«Зенит» победил «Басконию» в Евролиге
«Зенит» победил «Басконию» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 83:54.
В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Лойд. Он набрал 20 очков. У «Басконии» 13 очков набрал Джейсон Грейнджер.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю