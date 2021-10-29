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«Зенит» победил «Басконию» в Евролиге

21:43
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«Зенит» победил «Басконию» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 83:54.

В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Лойд. Он набрал 20 очков. У «Басконии» 13 очков набрал Джейсон Грейнджер.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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